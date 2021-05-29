台灣因本土疫情的嚴峻，大家的生活作息也跟著調整與變化，演藝工作也跟著暫行進行，許多藝人在個人臉書分享居家日常，昨（28日）男藝人32歲夏和熙在個人IG分享，在居家附近遛狗的時候，看到一位小女孩拿粉筆地上畫畫，心裏突然覺得：「這麼熱的天氣，卻無法跟同學一起出去玩。」相當不捨這位小女孩，希望她在這段期間，能發自內心的快樂。

夏和熙昨天在個人IG分享一篇貼文，他表示：「今天在家裡附近遛狗，看到一個小女孩在家門口畫畫，不知道為什麼眼眶有點泛紅。她那麼小的年紀，這麼熱的天氣戴著口罩不能上學，沒有同學朋友的陪伴，真的覺得我們童年真的幸福，我們比別人幸福很多了，比我們辛苦的人多的是，真的，要很珍惜！」

夏和熙中天談話性節目《大學生了沒》出道，近期錄製《全明星運動會》，他表示因為參加《全明星運動會》這個節目錄影，大約有四個月的時間很少回到家裡，家人也都覺得在這四個月裡像是過了四年一樣，覺得我長大了不少。他也坦言：「因為參加這個節目，改變了我很多生活模式。」花很多的時間在照顧自己，生活變得很自律，會固定定期運動，現在晚上9點以前就入睡。

許多網友在底下留言表示：「停課來的太突然 不能去學校就開始懷念」、 「才發現能去學校很幸福 珍惜真的很重要！」、「會考完好想出去玩 大家都身不由己 台灣加油」、 「不用上學 說不定他很開心」、 「停課來的突然⋯不能去學校就開始懷念 」、「發現能去學校很幸福 珍惜真的很重要」、「好想去學校上課」、「整天待在家快悶壞」、 「你也要過的很開心」。

(中時新聞網)