台灣新冠肺炎疫情升溫，本土確診數近日來都增加許多，先前中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒，各級學校停止到校上課的時限延長，許多公司也開始居家或分流上班，在家裡的時間變多，人與人的摩擦也變多，引發不少抱怨，凍齡女神徐若瑄昨(28日)則分享一圖，提醒大家待在家的幸福，並向前線醫護人員打氣。

徐若瑄分享的照片中，可見上圖寫著「對你而言，你不想待在家」，下圖則放了醫護人員全身穿著隔離衣、戴著口罩的照片，寫下「對她而言，她只想回家」，將一般人的心情與醫護人員做對照，徐若瑄表示：「全世界加油！！！！！」網友看了回應：「無法用言語來表達」、「我也只想在家...但工地還在動就只能一群人在工地繼續冒著風險工作了」、「真的好不容易，我的媽媽是日本市立醫院的護士，家裡有醫護人員的親屬更能感受」、「醫護人員+1我們的命跟大家一樣值錢，但大眾似乎自動忽略了這點，謝謝妳相挺」。

徐若瑄2014年和新加坡馬可波羅海業集團總裁李雲峰結婚，生下一子Dalton，近期疫情爆發以來，不少人都分享起自主待在家的心情，林心如曾透露因此廚藝大增，徐若瑄則分享自己搞定兒子的3妙方，她先是從網上訂了一個約160公分高，可再加高的籃框，讓兒子「放電」，還透露每次打球2對2時，兒子都指定要跟爸爸一隊，讓徐若瑄忍不住抱怨老公，「而且我尪真的沒在讓我的！」

其次，徐若瑄說從音樂教室租了一套鼓讓兒子學習，並找了老師線上上課，最後一招是教兒子摺紙，母子倆常玩起摺船，看誰的船跑得快，直到船被泡爛，Dalton才開心。徐若瑄也曬出一個月前跟其他藝人朋友的照片，感慨說：「一轉眼，這疫情改變了一切⋯不敢相信這是才不到一個月前的事⋯ 抗疫艱難、時間難熬，掛念也掛心在台灣的大家，我們都要好好的」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)