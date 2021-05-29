根據《ESPN》知名記者洛維日前爆料，原本打到倒數第2場例行賽，只要公鹿選擇故意擺爛輸給熱火，就有機會避免在季後賽首輪遭遇熱火命運，但在全隊召開「嚴肅」內部會議後，全體一致拒絕擺爛，因為他們想要帶著贏球節奏進入季後賽。

回顧今年例行賽尾聲，只要公鹿在倒數第2場例行賽故意輸給熱火，熱火就有機會戰績超越尼克與老鷹，成為東區第4種子，如此一來，公鹿最快也要等到東區冠軍賽才有可能跟熱火碰頭，畢竟上季熱火在東區準決賽以4比1淘汰了公鹿。

只是公鹿最後選擇「認真」打完與熱火的最後1次例行賽對決，終場也以122比108擊退熱火，打完本季所有例行賽之後，公鹿取得46勝26敗位居東區第3種子，熱火40勝32敗排在東區第6種子，兩隊果然必須要在季後賽首輪對決。

或許也是公鹿這股不想再輸熱火的氣勢與鬥志，目前公鹿取得3勝0敗的聽牌優勢，幾乎提前宣告淘汰熱火，畢竟在NBA過往季後賽系列戰歷史當中，從來沒有任何球隊能從0比3劣勢逆轉晉級，看來公鹿闖進東區準決賽只是時間早晚問題。

(中時 )