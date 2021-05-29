台灣三級警戒延長至6月14日，已有許多行業快撐不下去了！尤其服務業、零售業最慘，如百貨公司就受到嚴重衝擊，不開門也不是，只好縮短營業時間；開了門也沒客人，白白支出水電費用。

一名網友在PTT發文表示，現在全國餐廳幾乎只做外帶、外送，原本百貨公司裡的美食街還能內用，現在都不行了。他說，友人在購物中心上班，班幾乎被砍光，或是把年假拿來休；就算真的上班，逛街的人比櫃姐還少，一天下來零業績，「這些產業要怎麼活下去？」

網友無奈回應，真的沒辦法，這時候命比較重要，「做一天算一天，沒失業就偷笑了」、「各行各業都在忍耐，看能不能想想其他辦法減少虧損」、「百貨業只能期待報復性消費的那天」、「這題無解，只能等疫情盡快結束」。

少數網友建議，還是有別的出路，例如餐廳轉型做便當，拚外送業績；百貨公司可以衝超市營業額，現在賣場都缺貨；發展電商、送貨到府，總能維持一些營收吧。

(中時新聞網)