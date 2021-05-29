「COVID−19疫苗接種對象歐先順序」圖。（圖／取自衛生福利部疾病管制署官網）

有國際認證的疫苗通通收！ 柯文哲：若中央還有「其他考慮」就是對不起國家人民

本土疫情不斷擴大台灣急需疫苗，政府疫苗採購政策引發高度質疑。媒體人「逆風的烏鴉」表示，從「COVID−19疫苗接種對象歐先順序」一圖中，就能看出衛福部部長陳時中在想什麽，因為去年底的BNT疫苗採購，曾出現80萬、200萬、1000萬和3000萬這幾個數字，搭配上優先順序表，可見陳目的就是要確保國產疫苗的最大施打率，總結起來就是「無論如何都要買國產疫苗」這11個字而已。

「逆風的烏鴉」28日在臉書發文表示，去年底的BNT疫苗採購，曾經出現幾個數字：80萬、200萬、1000萬和3000萬，拿來和優先施打順位表對照，就可看出陳時中在想什麼。3000萬是陳時中最早求購開出的數字，也是後來採購上限；以求穩來看，這數字是合理的，因為當時沒有買到其他任何疫苗，只要買到BNT，就是一舉解決第一到第九類的施打對象。但東洋和BNT都沒這麼大野心，所以下限定在1000萬；這個數字，可以囊括到第六類優先者，基本上，還是可以保護到最危險的一群人。

逆風的烏鴉進一步指出，後來陳時中只願買80萬劑，這數字就是只能涵蓋最優先的第一類；在東洋爭取下，衛福部願買200萬劑，這數字可以蓋到第五類，而這五類簡單說，就是防疫人員和必要的公務人員。無論從當時情況和後來發展來看，這都是個冒險的決定。就算當時買成200萬劑，一般民眾還是完全打不到。如果這數字是1000萬，以半年時間全力打，65歲以上可部分或大部都打到是可能的，即使還沒打完，剩下的也可大規模先在新北、台北等主要疫區開打，先止血再說。

逆風的烏鴉直言，因為交易告吹，台灣出現半年的疫情空窗期，現在的確診和死傷，很大一部分得歸究於此；而這樣緊急情況的效果，就是未完成品的國產疫苗提前上馬，而且順理成章。反過來說，如果上半年是用BNT和少量AZ來打，接下來莫德納和AZ接手，就沒國產疫苗什麼事了。

不僅如此，逆風的烏鴉更強調：「所以，陳時中的疫苗戰略，其實只有『無論如何都要買國產疫苗』這11個字而已。我相信如果去年10月來台的是莫德納，他也會只開200萬。」

(中時新聞網)