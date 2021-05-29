美國總統拜登今天提出6兆美元預算案，以「重新擘劃」美國經濟、與中國抗衡。不過，這會讓美國背負歷來最多的債務，且須先經國會同意。

拜登宣布這項支出提案時說，美國在經歷2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情後，「已無本錢只是單純回復往昔」。

他說：「我們必須把握此刻，重新擘劃、重塑新的美國經濟。」

法新社報導，美國總統的年度預算案比較像是「願望清單」或一種說明施政優先順序的方式，最終決定預算分配的還是國會，而拜登所屬的民主黨目前只在國會占微幅優勢。

在野的共和黨則對中央政府能扮演任何重要的新角色抱持懷疑態度。聯邦眾議院少數黨共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，這項預算案是「我一生所見最魯莽、最不負責任的預算提案」。

就連拜登的部分支持者也警告，經濟已經準備從Covid-19疫情封鎖中恢復，可能又會陷入通貨膨脹的漩渦。

拜登主張在他所謂攸關存亡的美中競爭背景下，重新思考政府與企業之間的關係，他提出的大型預算案正昭示了白宮落實此一想法的決心。

根據拜登的藍圖，聯邦政府將在2022年釋出6.011兆美元資金，並逐步增加，到2031年達到8.2兆美元。預期債務占年度國內生產毛額（GDP）的百分比很快會超過第二次世界大戰結束時的水準。

民主黨已明確表示6兆美元預算的大部分應如何運用，其中有一大筆會用在基礎建設上。拜登先前提出規模2.3兆美元的基礎建設計畫，但在與國會協商的過程中，縮減到1.7兆美元。

另外還有1.8兆美元會用於增加國家資助的教育和社會服務。拜登說，這些都是打造更美好21世紀勞動力的一環。

拜登表示，這項預算案的整體目標是擴大美國中產階級，同時讓美國就定位，以勝過競爭對手。

美國正迎來5月31日陣亡將士紀念日連假，國會也將休會一週。這個時間點或許能削弱國會立時的怒火，許多民主黨人希望拜登利用民主黨在國會的微幅優勢來推動變革性的法案，但共和黨人態度強硬，企圖擋下拜登的多數提議。

(中央社)