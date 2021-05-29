國內本土疫情大情爆發，中央不斷規勸民眾外出要戴口罩、不要群聚、勤洗手、儘量待在家，但各縣市還是傳出有人違反規定遭開罰。不過有網友目擊，一處豬肉攤前雖然擠滿人潮，大排長龍，可是婆婆媽媽們不僅人人都戴了口罩，還保持社交距離，網友看到此自律畫面紛紛大讚：「這才是高水準的市民」、「看了就爽」。

一名網友今天在臉書「爆廢公社」發文附照表示，豬肉攤前雖然沒有人宣導防疫，也沒有張貼防疫相關文宣，可是排隊買豬肉的婆婆媽媽們，卻自動自發保持好排隊的社交距離，還戴緊口罩，給晚輩們做了好示範。

原PO指出，事實上，照片中不止這些人，鏡頭外還有8、9位婆媽們，也都有作做防疫工作，讓他忍不住拍下這感人一幕，並誇讚表示「這樣就對了，確實防疫，消滅疫情，天佑臺灣，臺灣加油！」

網友看後讚爆：「很有觀念」、「這才是高水準的市民」、「看了就爽」、「有智慧的長者」、「保持距離，讚」、「好棒棒，這樣就對了」、「給晚輩作了好示範」、「抗疫示範」。

(中時新聞網)