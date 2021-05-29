新冠肺炎疫情延燒，本土確診案例突破6千例，人心惶惶的情況下，許多網友上網留下許多不理性的言論，名嘴黃越綏就透露有酸民留言「希望她確診」，當下氣得反嗆：「萬一如你所願而有個三長兩短，難道你就不怕我三更半夜找你索命嗎？」

黃越綏表示臉書是提供個人或群體分享生活資訊的平台，由於每個人的主張和立場都不同，自然不可能讓每個人都認同，因此只要本著誠意付出，並對得起良心就可以，接著提到常被批評是「是依老賣老的老嫗，醜女人」，對於酸民情緒化的字眼，她表示還在可以忍受範圍，但若是對人不對事，甚至到詛咒別人的地步，就過份到讓人難以接受的程度。

黃越綏透露近來臉書小編發現有網友留言，內容居然是希望她確診新冠肺炎，讓她當下氣到抓狂，直接怒嗆：「步數用到詛咒別人，這就太過分了。何况我年紀大了，萬一如你所願而有個三長兩短的話，難道你就不怕強悍的我，三更半夜會來找你索命嗎？」更強調如果處事心態，老愛用欺負和糟蹋別人來成全自己的暗爽，充其量也只不過是個智弱的社會邊緣人。

對此，網友也紛紛留言：「嘴巴臭的人就會自打嘴巴，這種人如果理他就太不值得了」、「不要理會那個沒水準的人，他造的口業會回到自己的身上」、「臺灣就是有這種不明是非對錯善惡的人」、「其實同島一命不用算那些內應的命進去」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)