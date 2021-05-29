屋主解釋「只是在家和朋友聊天，打打衛生麻將而已。」（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

高雄麻將群聚造成13人確診，台中市外埔區仍有民眾無視防疫，揪友在家打衛生麻將，遭人舉報室內群聚。員警到場取締，開門赫見7男女群聚屋內，全都未配戴口罩，其中4人上桌打衛生麻將，當場蒐證，並函報衛生局，依傳染病防治法，最重可處30萬元罰鍰。

國內新冠疫情嚴峻，全國第三級警戒也延長至6月14日，到端午節3天連假結束為止，民眾配合防疫，無事不外出，但外埔區有民眾雖然乖乖不出門，卻還是觸法。

大甲分局外埔分駐所27日下午接獲情資，得知有一群人在室內群聚，傳出麻將聲。所長紀適華擔憂恐成防疫破口，率隊前往，到場取締時，見室內聚集男女共計有7人，有4名男子在客廳麻將桌打牌，但桌上未發現現金。

沈姓屋主急忙辯稱，「現在又不能出去，在家和朋友只是聊聊天、打打衛生麻將而已。」由於現場聚集7人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後對沈姓屋主與現場等人，依規定函報衛生局裁罰。

大甲分局長李建興呼籲，疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生；也請民眾出門務必全程佩戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施，共同防堵疫情蔓延。

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(中時 )