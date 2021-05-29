日本女將大坂直美在今年法網前做出驚人決定，她宣布拒絕出席本屆法網的記者會，直接掏錢繳罰款。大坂直美表示媒體的提問經常影響她的心情，「外界才不會注意運動員的心理健康。」一部分選手支持大坂直美，另一部分則聲援媒體，後者包括西班牙男網天王納達爾(Rafael Nadal)。

納達爾告訴《美聯社》說：「如果沒有媒體，我們很可能也沒有今天，我們不會有現在的全球知名度，我們也不會這樣受歡迎了，對吧？」如今法網場館外還豎立著納達爾的雕像，以紀念他的偉大成就。

納達爾在2011年美網打敗納班迪恩(David Nalbandian)，當時他的右腿受傷，強忍疼痛出席記者會，他說話到一半右腿抽筋，痛得跌坐到地板上。即使有正當理由，納達爾也沒缺席記者會。

世界排名第2的麥維德夫(Daniil Medvedev)說：「我尊重大坂直美。就我個人來說，我沒有問題，即使心情很差我也照樣出席記者會，有時候講一講之後心情會好些。」

現任球后巴蒂(Ashleigh Barty)說：「我認為（記者會）是職網選手工作的一部分，我們當初進這行的時候就知道了。當然媒體有時候很糟，但不至於對我造成困擾。」

WTA(女子職網總會)重申記者會是選手工作的一部分，關於大坂直美心情不好的問題，願意私下與她談一談。大坂直美強調她「不是針對法網」，只是她不巧在法網開打前宣布這個決定。

(中時新聞網)