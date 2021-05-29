按摩男子提供客製化服務在汽車旅館被逮。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

按摩男子提供客製化服務在汽車旅館被逮。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，一些性服務業卻還在努力尋求「連結」，大埔派出所一名女警在手機社群媒體購物 ，廣告訊息突然彈出，無意間點進，冒出了一帳號主動攀談要加LINE，言談大膽，女警發現該男按摩師有從事性交易的可能，還提供客製化服務，大埔派出所進而在彰化市汽車旅館查獲37歲香港籍郭男從事性交易。

全台疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心通告全國防疫進入第三級警戒，也通令全國八大類場所立即暫停營業，彰化警分局為防堵疫情破口，經連續14日動員警力狂掃汽車旅館及出租套房後，整個彰化市很難找到外籍女子從事性交易，截至今日已經查獲18件妨害風俗案件也全數裁罰完畢。

但從事性服務業竟還有來自香港的外籍男，大埔派出所的女警，手機廣告訊息彈出，發現一名37歲香港籍郭姓男按摩師，不畏疫情嚴峻，還提供客製化性服務，女警與同事討論後隨即報告並由所長王英州指揮，進而在彰化市汽車旅館查獲香港籍男子從事性交易。郭男表示去年11月就來台灣了，是來工作。

彰化警分局強調，防疫當前，為貫徹政府強化社會治安，防堵疫情擴大，每日均針對汽車旅館及出租套房加強布線查察積極掃蕩違法行為。

(中時 )