動保處持續派員每日訪視巡查（動保處提供／戴上容新北傳真）

新北市在4月14日發生牛結節疹疫情，國內養牛場全面施打牛結節疹疫苗，新北市動保處今天宣布，台灣本島第一起牛結節疹的林口養牛場，二次撲殺後算滿28天無新增案例，確認疫情無擴散，解除案例場移動管制，全市養牛戶一個多月也無再出現案例。

4月14日林口1戶養牛場內8頭牛隻出現皮膚結節症狀，動保處當日完成案例場病牛評價、撲殺、焚化及掩埋，立即向畜衛所申請疫苗，3日內動用81人次、38車次投入疫苗注射工作，完成全市養牛戶及疫用野牛疫苗施打。

因牛結節疹傳播途徑可經由吸血「廄刺蠅」傳播，動保處協助案例場環境清潔消毒及除蟲滅蠅。動保處持續每日派員訪視，案例場於撲殺病牛後28天內未再有新增疫情發生，歷經1個多月來所有獸醫師及防疫人員投入努力，5月29日對案例場解除移動管制。

動保處獸醫師徐愛明表示，動保處於疫情發生後，日夜與時間賽跑，全面動員進行案例場病牛處置；1日內完成全市養牛戶疫苗施打，3日內尋獲所有役用及野放牛隻完成注射。

然而，牛結節疹病毒潛伏期長達28天，疫苗施打後約7-10天才能產生有效抗體，有些牛隻在疫苗施打前已感染，只是未發病，因此後續仍有牛隻出現牛結節疹疫情，動保處遂於4月30日進行二次撲殺作業。

徐愛明說，牛結節疹如沒有妥善控制，對養牛產業將造成巨大損失，林口區案例場發生疫情以來，經動保處防疫人員一個多月來努力終獲得控制，全市養牛戶也無再出現案例。

(中時 )