國內疫情持續延燒，今年全台已經突破6000例確診，其中新北、台北確診最多，分別為2894例及2335例，前台大感染科醫師林氏璧指出，昨天5月28日是雙北自動封城後的14天，接下來幾天就是驗收這兩個禮拜努力成果的時候，若確診還是持續上升、無法下降，「我們真的遇到大麻煩了」。

林氏璧昨天(28日)在臉書表示，5月28日是重要的一天，是雙北自動封城，大家到賣場搶購後躲起來的周末後，已經過了14天，接下來幾天就是驗收大家這兩個禮拜閉關在家，防疫努力的成果了，並指出他還是有一定的信心，希望之後幾天的案例可以看到明顯的下降，讓重症增加的速度也可以趨緩，醫療緊繃能獲得紓解。

但林氏璧也表示，若接下來幾天，確診人數沒有辦法下降的話，「我們真的遇到大麻煩了」，並向大家喊話「台灣加油，大家堅持下去！沒事待在家裡！」

對此，網友紛紛留言：「看到36歲死亡的案例令人害怕」、「其實今天路上人變多了」、「真的拜託大家要撐住，感覺街頭上越來越多人蠢蠢欲動了」、「很希望我們台灣不要『遇到大麻煩』」。

但也有人坦言，「下降之後，大家鬆懈出門，結果會是一樣輪迴的」、「很難，今天還有人在河濱公園擺椅子喝茶聊天，可能沒救了」、「現在是越鄉下的市場越熱鬧喔」、「澳洲已記取台灣的教訓馬上封城了，當初指揮中心馬上下令封重災區，就不會有今天從南到北，由東到西大蔓延的慘況了」。

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(中時新聞網)