抵達桃園市的1.8萬劑AZ疫苗陸續施打，桃園市衛生局長王文彥說，醫護部分由11家責任醫院分4區互相支援，希望第一線醫事人員施打率提高至7成，第2批疫苗若到位，就有信心全部打完。

王文彥說，1萬劑疫苗分給桃園34所醫院，由11家責任醫院分開4個區互相支援，希望第一線醫事人員，施打率提升到7成，若第2批抵達，就有信心全部打完。另外8000劑提供基層醫療的醫護藥理人員、以及警消第一線防疫人員，昨天開始總共施打超過4000劑。周末所有衛生所也開門，除桃園區外，其餘要求周末施打完畢。

他說明，因桃園區人太多，可能會打到星期一、星期二，也希望基層施打率提高到8成，另外目前採分區分流執行，都相當順利。

桃園市長鄭文燦補充，因有先造冊，桃園施打整體很有秩序，原則上除了桃園區以外，1.8萬劑昨天開始，3天全數打完。此外警察打了1002劑，消防300劑，不過消防在上一輪已經安排200人施打，所以消防已經完成500人。鄭文燦說，第一線人員，施打的覆蓋率能夠提高，讓這個月到來的疫苗能夠發揮最大的效益。

(中時 )