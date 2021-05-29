大陸環球網報導，針對釣魚台群島，日本又有新動作。據日本廣播協會（NHK）29日報導，為牽制中國海警船在釣魚台群島海域的活動，日本在野第二、三大政黨國民民主黨與日本維新會確定方針，將共同向國會提交《自衛隊法》等法律修正案。報導稱，這是兩黨首次聯合在眾議院提交修正案。

報導稱，本次將要提交的《自衛隊法》修正案中明確規定，自衛隊須承擔中國海警局的船隻的警戒監視和情報蒐集活動。在執行警戒監視活動時，若遇到隊員的生命受到威脅時，則允許隊員在不超出自衛範圍的情況下使用武器。

另據NHK23日報導，目前在日本眾議院擁有最多議席數的在野黨立憲民主黨，同樣擬向國會提交有關強化海上保安廳的法案，其主要內容為制訂海上保安廳裝備擴充5年計畫，並設立法案「警備準備行動」，允許自衛隊在海上保安廳出動時提前在周邊待機。

環球網報導，5月，多家日本媒體披露日本2021年版《防衛白皮書》草案部分內容，草案中「誣稱」中國海警船在釣魚台群島周邊活動違反國際法。對此，中國外交部發言人華春瑩在記者會答問時強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國領土不可分割一部分。中方在釣魚台群島海域開展巡航執法活動，是行使本國固有權力，正當合法。希望日方能端正心態，體現出對中國主權的尊重以及對維護地區和平穩定的誠意。

(中時 )