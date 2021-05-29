全國疫情持續嚴峻，對於宣布停課學校的老師莫不使出渾身解數，希望幫同學能多做些甚麼。市議員李榮鴻29日說，榮獲2021年全國中等學校運動會自由車團體總冠軍的日南國中，教練林永鈞和江思翰鑒於疫情練習不能停，透過贊助企業開發的雲端虛擬實境系統結合車體大數據訓練台，教練及校方的用心值得鼓勵。

李榮鴻指出，教練不辭辛勞地把1台台訓練台，送到每位孩子家中架設，每天的訓練時間一到大家就會不約而同坐上架設訓練台的自由車，朝著教練設計好的路線馳騁而去；教練不但可從視訊畫面看到每個孩子揮汗如雨的畫面，從虛擬畫面中看到騎乘的相對位置和體能數據。

教練們表示，透過這樣的訓練模式，不只可以在疫情期間實施，在天候不佳時，依然可以讓每個孩子的訓練不中斷，等到疫情緩解返校，就可以無縫接軌的繼續實施課程訓練。

李耀宗同學說，在防疫期間，還能自由選擇路線來挑戰真的很有趣，也很實際，每天一樣會進步。邱信維同學表示，疫情期間透過這樣的訓練，可以每天學會自律的練習，懂得自主學習，自我要求。

校長舒富男強調，雖然疫情讓城市和校園變得安靜，但我們教練和孩子的熱情和鬥志不減，即使是遠端，但我們的心卻相聚更近；即使是虛擬，展現的成效卻更實際。

(中時 )