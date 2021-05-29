大高雄地區近期因氣候鋒面致使山區連日降雨，挹注高屏溪川流量持續回升，配合多元供水調度及因應近期梅雨鋒面即將到來，旱象稍有緩解，故自29日起轉換水情燈號，由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。

台水公司七區處29日說，政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。

台水公司七區處將於5月29日起，將原減量供水模式調整為僅夜間減壓供水，減壓時段晚間10時至翌日上午6時，對於大多數備有水塔之用戶無明顯影響，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用。台水公司七區處已備妥水車及取水站因應，如有需求將配合設置。

另有關今年4月17日起停止供水之洗車（含加油站附設洗車）業者，也同步予以解除用水限制。為能延長穩定供水，珍惜有限水資源的使用，水公司七區處處長武經文呼籲各界，雖然旱象稍有舒緩，但仍未完全解除，請民眾應主動節約用水，共度缺水難關，「節今日之水，解明日之渴」。

(中時 )