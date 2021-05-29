新北四級兵推規則曝 侯友宜：14區已實戰演練

北市政府將在30日舉行四級警戒兵推，去年已做過加強管制兵推的新北市府，今上午由副市長謝政達找來各局處首長開會，再度盤點去年模擬四級警戒相關措施，包括開放那些民生場所等議題，為接下來可能的升級做準備。

據了解，新北市去年兵推項目中，停課是四級警戒的項目，但目前三級警戒就已經停課，加上疫情比去年模擬的劇本還嚴重，相關管制措施都要重新調整，符合目前標準。

新北市府去年也將相關劇本與手冊提供給台北市政府等其他縣市參考，北市也在事後舉行相關推演。

去年負責兵推演練的副市長劉和然今被問到市府早上開會一事時指出，新北市府兵推劇本已經不斷修正，市長先前在各個熱區設置的防疫中心，已經脫離紙上階段，進入實戰演練，上午的會議其實是針對熱區防疫中心這幾天實戰演練的問題提出檢討。

但劉和然強調，因為加強管制涉及區域聯防，必須要由中央統籌主導各縣市，市府所有演練都是希望預先準備，才不會措手不及，

新北市去年4月模擬封城兵棋推演劇本，是假設擴大管制下，除工作需要、民生購物與醫療需求，原則上不得外出，一般人每人每周依身分證尾碼0到9，在星期一到星期日分配上、下午分流外出購物，每周各尾碼都能分到3次。

兵推手冊也說，公車 、捷運等大眾運輸工具會減班，其中公車將減少25％班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，僅開放必要工作者搭乘；一般民眾外出需靠步行、騎腳踏車、機車和開車前往。

「必要工作者」包括政府機關人員、醫療人員、民生物資生產供應人員、運輸物流業者、公共基礎建設運作人員、通訊資訊業者，若違反將依傳染病防治法開罰。而新北只開放賣場、市場等民生必要場所，外送業者、百貨公司、KTV等非必要的場所將不開放。

(中時 )