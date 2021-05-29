B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機

美國總統拜登提名的肯德爾（Frank Kendall）可望成為下任空軍部長，而他已表示，將支持空軍未來幾年採購至少145架B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機。

據《戰區》（The War Zone）網報導，未來這些轟炸機將取代僅有的21架B-2「幽靈」（Spirit）機隊，還有老舊的B-1B轟炸機。2020年時任美國空軍參謀長的古德芬（David Goldfein）在國會聽證會中曾率先公開提及，有採購145架B-21轟炸機的計畫。

而肯德爾在參議院任命聽證會中說，目前他認為，需求雖會因為時間改變，但145架B-21是合理的數字。就對抗如中俄等實力接近的對手，穿透敵方嚴密防空網，以發動打擊而言，B-2仍是美國空軍最有力的轟炸機。而B-21將以那些戰力為基礎，特別用來對抗正積極研製隱形戰略轟炸機的中方。肯德爾說，他會對重返政府單位感興趣，對抗中國或許是理由，而他的提名若通過，希望能處理那問題。

B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機

事實上，在古德芬去年發表談話前，美國空軍只公開說過，至少要採購100架B-21。至於監管空軍轟炸機隊的空軍全球打擊司令部（AFGSC）最近則說，期望整個轟炸機隊能增為220架，其中包括75架現有的B-52H。

如今美國空軍只有21架能搭載核武的B-2，76架B-52H，並期望能保留45架只能搭載傳統彈藥的 B-1B，直到2036年。而包括美國國會在內，一直有人疾呼，要美國空軍採購更多轟炸機。

目前美國空軍打算，要以新型的B-21汰換B-1與B-2。無論如何，分析指出，對美國空軍來說，將能穿透防空網的隱形轟炸機總數增加近7倍，真是再重要不過了。至於美國空軍究竟要多久才能接收145架B-21，還有可能需要花多少經費與製造時程等相關細節，目前都仍是機密。

(中時新聞網)