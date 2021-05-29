鹿港警分局為防疫情破口，針對色情交易加強查緝，28日晚間，在秀水鄉某汽車旅館埋伏時，發現一男一女進入汽車旅館房間內。隨後盤查、突破心防，陳女坦承與越南籍楊女以新台幣2500元從事性交易。另外，員警在網路聊天室發現有性交易訊息，經加LINE取得聯繫後，也在鹿港鎮某汽車旅館內查獲本國籍張姓女子從事性交易，依社維法裁處。

國內疫情嚴峻，確診人數不斷攀升，鹿港警分局為斷絕色情人鏈流竄，形成人與人連結，造成防疫破口，針對色情交易加強查緝，希望能有效斷流。

鹿港警分局5月28日晚間，在秀水鄉某汽車旅館埋伏時，發現一男一女進入汽車旅館房間內，女子為外籍面孔，直覺判斷，疑有從事性交易之嫌。員警繼續耐心在外守候，隨後二人步出房間並準備離開時，警方見時機成熟，上前盤查並突破心防。

陳男坦承與越南籍楊女以新台幣2500元從事性交易。令警方訝異的是，楊女與陳男竟不畏疫情嚴峻，全程未戴保險套進行性交易。幸楊女及陳男經量測額溫均正常，員警不敢大意，仍提供酒精擦手並戴上口罩穿著隔離衣，於戶外偵詢處所製作筆錄，詢後依社維法裁處。

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(中時 )