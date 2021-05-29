疫苗1萬7500劑到貨，中市連夜配送，醫護、警消昨天晚間起陸續開打。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

疫苗1萬7500劑到貨，中市連夜配送，醫護、警消昨天晚間起陸續開打。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

中央配發台中市第二批疫苗1萬7500劑到貨，台中市府連夜配送，昨晚起已優先提供醫護人員施打，今天開放警消等第一線防疫人員接種。台中市長盧秀燕表示，依執勤風險與實際需求，優先分配給醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑。

雙北已有多名警察及消防人員確診，盧秀燕指出，第一線防疫人員常接觸患者，或出入高風險地區，為讓他們值勤無後顧之憂，此次首波疫苗接種對象納入醫護、警消、環保與民政等單位，依執勤風險與實際需求分配，以最快速度鞏固防疫網。

台中市警察局指出，根據確診者熱區所轄單位評估後，已分配各外勤單位同仁施打疫苗名額，將分別在今天及5月31日於潭子慈濟醫院施打疫苗，市警局除列冊施打人員外，並備有候補施打名冊，希望得來不易的分配疫苗能全數施打完畢。

台中市消防局表示，目前已規劃9個大隊人員在今天及5月31日施打，包括高風險的14個專責救護隊與救護量大的消防分隊，均將分梯至中國醫藥大學附屬醫院注射疫苗。

北屯派出所警員陳政宏表示，在第一線執行防疫工作具有高危險性，對能在第一時間施打疫苗感到很幸運，將全力守護市民安全；東山派出所所警員吳鳳紋則說，疫情期間執行任務心裡難免忐忑不安，注射疫苗後，可全力以赴達成各項任務。

消防局專責救護小隊長顏志軒、消防隊員王家進及廖振翔等人都表示，出勤雖然依照標準SOP著防護裝備與清消措施，但疫苗施打才是防疫防護根本，感謝台中市將消防弟兄姊妹列為優先施打疫苗對象，做消防同仁的堅強後盾。讓他更放心執行救護工作，保護自己也保護家人。

(中時 )