金門縣水試所昨於翟山海域再投放32尾標識成年鱟，連同3月24日在相同海域標識放流的10對成年鱟，一起運用再補獲方式追蹤移動路徑、棲息地及評估族群數量。（金門縣水試所提供）

在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，是金門特有的海洋生物。希望漁友協助配合調查工作。

縣水試所說明，投放入海的三棘鱟成年鱟，均記錄每尾體重及頭胸甲寬外，也在體內植入晶片條碼，並於劍尾部位包覆藍色及綠色的熱縮膜標籤，如有在地漁民海上作業捕獲，請協助回報水試所相關資訊（電話：082-326408），協助了解放流成年鱟的生長狀況及洄游範圍。

另外，去年也放流一批劍尾部位施打藍色及黃色塑膠標籤的成年鱟，該所也籲請捕獲者回報，期待相關資訊的蒐集有助於未來科學化放流的發展，以提高放流的效益。捕獲標示放流三棘鱟成鱟，該所將以優惠價格收購，後續用於繁殖鱟苗及推廣環境教育之用。

水試所強調，鱟為地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊主角之一，更是環境的重要指標生物，為豐富其資源量、彌補自然生產力不足，縣政府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，並定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查，長期追蹤監測和掌握族群動態，期待它們生生不息，為大海帶來盎然生機。

(中時 )