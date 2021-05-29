國內新冠肺炎持據續升溫，假日外籍移工聚集的東協廣場、台中火車站、台中公園等，不能淪為防疫的重大破口。勞工局長張大春29日說，勞工局特製作越南、印尼、泰國及英文等語言版本的防疫文宣，還錄製語音廣播，提供雇主及店家運用，呼籲大家一同做好防疫工作度過疫情風暴。

台中市外籍移工人數約10萬6000多人，為全國第二多的城市。勞工局長張大春說，因應這波新冠肺炎疫情升溫，為讓移工得以即時獲知相關防疫資訊；勞工局印製4國語言宣導海報，提醒移工朋友落實「實名制」、保持社交距離、勤洗手、不戴口罩就開罰、東協廣場自主停業請勿前往等資訊。

張大春指出，因外籍移工大都來自越南、印尼、泰國等國，為充分達到宣傳效果，避免有所疏漏，勞工局特錄製4國的語言加強廣播宣導；並請仲介公會提供給雇主運用，及提供台中市大眾運輸、各商圈管理委員會、公園、醫院、宗教團體等主管機關使用宣傳。

勞工局表示，自去年疫情開始以來，即主動印製勤洗手、戴口罩、保持社交距離等移工母語文字圖卡，並利用假日至移工常聚集處，如東協廣場、台中火車站、台中公園及教會等地，進行走動式宣導，藉此發揮最大的效果。

勞工局強調，隨著疫情持續升溫蔓延，勞工局除更新宣導圖卡外，也再錄製4國語言音檔提供相關單位運用，並邀請雇主鼓勵移工加入勞動部「[email protected]移點通」，以獲得最新防疫相關資訊。

(中時 )