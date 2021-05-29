拔罐是中醫的常見療法之一，不少人在家也會自行拔罐以緩解不適症狀。然而，中西醫師陳至奐醫師提醒，拔罐的安全性雖高，卻仍非人人適用！尤其有皮膚異常、凝血問題、心血管疾病、孕婦、年長者、幼童等都要特別留意，若有疑慮建議諮詢醫師指示為佳。

拔罐的安全性高又能改善症不適狀，是很受歡迎的中醫療法之一，但陳至奐醫師提醒，並非每個人都適合拔罐！陳醫師解釋，拔罐算是一種「先破壞、再建設」的治療方式，在皮膚上給予局部加壓讓微血管充血、破裂，以達到加速循環、改善痠痛的效果，具有一定程度的刺激性及疼痛感，因此，建議以下幾種疾病或狀況者拔罐前最好先諮詢醫師意見。

拔罐禁忌。(圖/健談提供)

1. 皮膚異常：若皮膚有傷口、潰瘍、感染、過敏等症狀都不適合拔罐，建議等皮膚恢復健康狀態時再拔罐。

2. 凝血異常：如血友病者不宜拔罐，以免出現血流不止的狀況。

3. 生病期間：如因感冒發燒、痙攣時，應避免拔罐。

4. 心血管病史：若有心臟病、心絞痛等心血管疾病病史者都不宜自行拔罐，若有治療需求建議尋求醫師協助。

5. 老弱孕婦：年長者、嬰幼童、孕婦的身體狀況可能都較為敏感，建議先諮詢醫師指示再拔罐為佳。

陳至奐醫師叮嚀，除了上述族群外，一般健康狀況良好者也要避免在頭部、骨頭處、毛髮多的部位拔罐；此外，拔罐後也要注意避免吹風、喝冰冷飲或洗冷水澡等以免身體受寒。若症狀加劇或遲未緩解，仍應積極就診為佳。

(中時新聞網)