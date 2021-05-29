由於廣州近日持續出現新冠肺炎本土確診病例。廣州市今（29）日召開疫情防控新聞發佈會上，廣州市交通運輸局黨組成員、副局長沈穎宣佈防疫措施，地鐵服務方面，涉及進入防控區域的地鐵線路共2條（地鐵一號線和地鐵廣佛線），其中，在防控區域內停靠的地鐵車站共計7個（一號線西塱、坑口站，廣佛線龍溪、菊樹、西塱、鶴洞、沙湧站），設有18個出入口。防控期間，地鐵這些站點將採用「只出不進」的措施。

常規公交方面,進入防控區域的公交線路共有83條（廣州市74條，佛山市9條）。其中，在防控區域內運行的公交線路11條、起終點有一端在防控區域內的公交線路52條、途經行防控區域的公交線路19條。防控公交站點177（對）個（包括155對中途站，22個總站）。

防控期間，擬採用以下措施：一是防控區域內部運行的公交線路暫停營運；二是起終點有一端在防控區域內或者途經防控區域的公交車，在防控區域內乘客「只下不上」的措施。

此外，為確保防控區域內民生物資運輸，市區兩級交通部門將積極籌備運力，由轄區先統籌解決物資保障運力，市級交通部門準備應急後備運力。郵政快遞方面，防控區域內將暫停相關快件攬收業務，同時在社區街道設立應急投放集散點和應急投放網點，確保應急保障商品及時按指定地點送達。

廣州將適度切斷出區人員流動。巡遊出租車、網約車服務方面，防控區域內禁止巡遊出租車、網約車在該區域運營，確有需要進入該區域的乘客可在管控區域外圍換成公共交通進入，相關公共交通信息課查詢廣州交通·行訊通。長途客運服務方面，防控區域內涉及的長途客運站共1個（芳村客運站），鑒於日客流量很少，日均僅1300人次，為確保防控措施落實到位，防控期間將關停芳村客運站。同時，防控期間，防控區域內所有共享單車將暫停服務。

(旺報 )