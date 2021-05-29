白俄羅斯日前強制瑞恩航空一架客機轉降境內，隨後逮捕機上的異議記者普羅塔塞維奇，引發軒然大波。美國總統拜登政府今天表示，將再度對9家白俄國營企業祭出制裁。

26歲的普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機，原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）卻派遣戰機加以攔截，迫使這架客機轉降首都明斯克（Minsk），引發國際公憤。

路透社報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在聲明中說：「我們呼籲魯卡申柯允許國際對5月23日事件展開可信的調查。」

莎琪在宣布祭出懲罰性措施的聲明中說，迫使這架班機轉降，以逮捕白俄反對派記者、運動人士普羅塔塞維奇，「等於是直接藐視國際常規」。

莎琪說，這些制裁是針對9家白俄羅斯國營企業與強人魯卡申柯政權的關鍵成員，之後可能會祭出更多制裁。

(中央社)