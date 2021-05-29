大陸《人民日報》報導，5月29日是第19個聯合國維持和平人員國際日。細數大陸軍隊和員警，已先後參加近30項聯合國維和行動，派出維和人員5萬多人次。目前，2500餘名中國維和人員在8個任務區和聯合國總部執行任務。陸已成為聯合國第二大攤款國和會費國、安理會常任理事國第一大出兵國，被聯合國喻為「維和行動的關鍵力量」。

報導稱，今年國際日主題是「通往持久和平之路：發揮青年力量，促進和平與安全」。截至目前，聯合國共開展了71項維和行動，來自120餘個國家的數十萬名維和人員投身這一偉大而崇高的事業。

報導表示，在中國大陸推動下，安理會去年3月通過了首分關於維和人員安全問題的決議。今年4月27日，中方牽頭成立聯合國維和人員安全小組；5月25日，安理會協商一致通過了大陸起草的《維和人員安全問題主席聲明》。

報導回顧，陸以實際行動維護世界和平，積極參加聯合國維和行動，為維護世界和平、促進共同發展作出了重要貢獻，充分彰顯了大國擔當。

2021年5月20日，陸第16批赴蘇丹達爾富爾維和工兵分隊225名官兵被授予聯合國「和平榮譽勳章」，並榮獲聯合國和非洲聯盟駐蘇丹達爾富爾聯合特派團（聯非達團）嘉獎。

2021年5月17日，陸赴黎維和醫療隊醫務人員為聯黎部隊官兵接種新冠疫苗。

2020年10月1日，陸維和官兵在黎巴嫩貝魯特港爆炸廢墟中與其他國家維和官兵一起徒手翻找回收可用物資。

2020年9月1日，陸第19批赴黎巴嫩維和部隊向黎巴嫩當地醫療救助點捐贈醫療藥品和防疫物資。

2020年5月28日，在剛果（金）布卡武，陸醫務人員為兩名巴基斯坦受傷士兵緊急送至陸二級醫院。

2018年5月16日，陸維和部隊官兵在黎巴嫩南部轉移未爆航彈。

2018年1月3日，陸首支維和直升機分隊任務機組在蘇丹達爾富爾的法希爾準備執行飛行任務。

2017年12月28日，在利比亞蒙羅維亞，陸第5支駐利比亞維和員警防暴隊醫護人員為本森威爾社區孤兒院兒童和員工義診。

2016年6月7日，聯合國馬利多層面綜合穩定特派團在位於馬利首都巴馬科總部執勤，並為犧牲的陸維和戰士申亮亮舉行追悼會。

2015年11月3日，陸維和員警防暴隊隊員在利比亞格林維爾村莊維持治安。

2014年12月30日，陸駐馬利維和警衛分隊隊員李東坡在馬利加奧市布林貢傑村教授當地小學生功夫。

2014年1月27日，陸赴馬利維和警衛分隊奉命為聯馬團排爆小組清理加奧市區殘留彈藥提供周邊防禦。

2010年7月3日，陸赴剛果（金）維和醫療分隊醫護人員在剛果（金）南基伍省布卡武機場運送油罐車爆炸傷者。

(中時 )