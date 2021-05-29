大陸疫苗接種各地如火如荼進行中，中國工程院院士鍾南山指出，到今年年底，中國新冠病毒疫苗的覆蓋率能夠達到80％，而當前疫苗產能仍需加強。
近期大陸內地出現疫情發散病例，疫苗接種意願也隨之上升，大陸「抗疫權威」鍾南山28日晚間接受中新網採訪，他表示，大陸國內對新冠疫苗的需求強烈，另一方面，世界衛生組織的疫苗需求同樣迫切，很多國家希望中國能夠提供疫苗，中國的新冠病毒疫苗產能仍需要加強。
據大陸國家衛生健康委員會公布的數據，截至5月27日，大陸累計接種新冠疫苗已經超過5.8億劑次。
何時能夠建立起群體免疫屏障？鍾南山對此表示，按照疫苗保護率達到70％計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80％，才有可能形成群體免疫。
他進一步說，7月初，大陸全國應該達到（覆蓋率）40％，今年年底能夠達到80％。
新冠肺炎疫對全球帶來公共衛生危機，但當前全球應對公共衛生事件的聯合機制還不夠健全，新冠疫苗分配不均，引發各方關注。
鍾南山說，正因為這樣，他所參加的世界衛生組織的獨立工作委員會，強烈希望建立一個國際健康危機方面的委員會。
他說明，有政府的領導，也有經濟學、衛生學專家和政府經濟、衛生官員來共同組織，制定全球的相應政策，同時也能夠有權撥出足夠的經費來支持，只有這樣才能夠進一步加強突發性公共衛生事件的應對能力。
(旺報 )
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