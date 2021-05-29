清華大學今年畢業典禮首度改為線上舉行，上午9點30分，校長賀陳弘獨自一人身著博士袍走上講台。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

受到疫情擴散、全國提升3級警戒、各級學校停課影響，國立清華大學今日舉行校史首次線上畢業典禮，4975位學、碩、博士畢業生上午9點30分透過網路參與典禮，校長賀陳弘獨自在會議廳講台對著攝影機勉勵畢業生，讓2021清華畢典在校史上留下特別註記。

清華大學今年畢業典禮首度改為線上舉行，上午9點30分，校長賀陳弘獨自一人身著博士袍走上講台，面對攝影機和空無一人的會議廳，說出他對2021畢業生的期勉。

賀陳弘提醒畢業生，要珍惜大學時代心中的理想，即使它常常似顯微弱，忽隱忽現，但請記得，它是各位人生中的松露，今後人生的滋味，全靠理想來提味和加值。緊握心中的理想，採取行動，不論結果如何，一定會擁有不同凡響的人生，以名和利發動的行動，賞味期有限，以理想發動的行動，則回味無窮。他祝福全體清華畢業同學，化知識為行動，絕不輕易放棄，莫忘理想初衷，直到成功。

校方今年他請來人社院學士班畢業的校友沈芯菱擔任致詞貴賓，31歲的她成為清華畢典有史以來年紀最輕的致詞者。沈芯菱說，清大人，有清大人的使命，不只要讓自強不息、厚德載物成為生活的一部分，也希望10年後換學弟妹們來告訴下一代，如何做到這一切。

曾獲總統創新獎的沈芯菱從11歲起就投身公益，奉獻900多萬元行善，迄今已完成1037所偏鄉校園公益演講，深訪村莊部落40萬公里。

另，除了4975位學、碩、博士畢業生外，清華大學在107學年創全國高等教育之先，開辦的全國第1屆實驗教育方案也有4位學生畢業。

此外，清華大學線上畢典也公布畢業生最高榮譽「梅貽琦獎章」得主，今年共有7位畢業生獲此殊榮，包括動機系梅若宣、材料系彭浩恩、人社院學士班林欣葶、醫科系馮家鳴、電機系林毓淇、資工系孫偉芳、幼教系蘇文芊。

清華大學同時已宣布將實施遠距教學直到學期末，畢業生可能無法回校領取畢業證書，因此，學校將安排用郵寄方式將證書寄給畢業生，離校手續也可線上辦理。

(中時 )