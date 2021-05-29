《德國之聲》28日報導，過去一年多以來因疫情控制得當而享有防疫模範生美譽的台灣，近日卻出現新冠肺炎確診人數激增的窘境。蔡英文政府為此宣布、隨後更延長第三級警戒，並積極尋找疫苗供應以提升全台接種率。然而，隨著採購BNT疫苗失敗、對大陸疫苗存疑，加上本土疫苗最快也要到6月才能申請緊急授權，這場疫苗危機不知何時才能解除。甚至，施打後仍需3至4週才會形成免疫力，因此就算籌措足夠的疫苗，也難看到疫情迅速緩解。

從台灣疫情中心指揮官陳時中28日表示，現在每日新增確診病例數已趨緩，卻沒有下滑的趨勢，這意味著疫情仍不樂觀。從每日因新冠肺炎而死亡的人數來看，數字仍持續上漲，且以高齡者與慢性疾病患者為大宗。這代表高風險群只要染疫，就會有大量重症患者湧入醫院，造成醫療體系無法負擔。

※僅1.34%的疫苗接種率

報導指出，目前蔡政府估計截至8月底前，可獲得總數1,000劑的疫苗為民眾施打，並在10月時將疫苗接種率有現在的1%左右提升至60%。相較於政府雄心萬丈的計畫，台灣現在的疫苗接種率遠低於其他國家，至今接種人數約30萬人(接種率1.34%)。

這背後原因除了台灣只有AZ疫苗，而AZ疫苗又有血栓等副作用的疑慮外；美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝分析，過去1年台灣成功穩住疫情，導致政府官員與民眾都沒有感到接種疫苗的急迫性。

他認為，隨著疫情開始爆發，上半場靠著強大防守能力而成功抗疫的台灣，在下半場必須扭轉戰略並發起攻勢，而這就是接種疫苗。

※3種疫苗取得管道

目前台灣共取得約3,000萬劑疫苗，分別來自COVAX分配的476萬劑，台灣政府向莫德納與阿斯特捷利康採購的1,505萬劑，以及預購台灣生產的國產疫苗1,000萬計。其中，外國採購的200萬劑疫苗將於6月抵台，加上國產疫苗7月出貨，8月底就有1,000萬劑疫苗可施打。

除前述管道外，日本政府也考慮最快6月提供AZ疫苗給台灣，以回報日本先前震災台灣情義相挺；台灣駐美大使蕭美琴也頻頻喊話，台灣需要美國協助，以取得有效且安全的疫苗。

※疫苗引發兩岸口水戰

事實上，台灣曾尋求向德國原廠直接購買輝瑞BNT疫苗，卻以失敗告終。陳時中表示，德國BioNTech要求台灣將新聞稿中的「我國」改為「台灣」。雖然我方最終妥協，但合約終究沒有簽署。蔡英文直指中國大陸的介入，才讓台灣與德廠始終無法簽約。

※對大陸疫苗懷疑

儘管大陸國台辦表達有意提供疫苗與專家，拿下大陸、台、港、澳代理權的上海復星醫藥集團也表示願提供疫苗給台灣；不過，我方衛福部則表示沒有收到申請，陸委會更直斥大陸從未透過現有管道提出願意提供疫苗的資訊，卻又到處放話抨擊台灣阻止大陸疫苗進入。台灣在取得疫苗的整個過程受到何種阻撓，大陸心裡有數，外界也都明白。

中研院生醫所研究員何美鄉在受訪中表示，過去兩岸從未有過疫苗方面合作。但批准使用他國疫苗，除了看最終產品的品質外，製造與運送過程都需要符合台灣標準，食藥署恐認為風險過大不適合引進。

紀駿輝則補充，向大陸疫苗說不絕對與政治無關，單純只是科學考量，因為大陸始終不願透露疫苗臨床實驗的數據。甚至不只是台灣，其他有別選項的國家，或是憂心大陸疫苗安全性的國家，都不願進口與使用大陸疫苗。

※本土疫苗預計7月交貨。

目前台灣進行疫苗研發的廠商為高端與聯亞，而這兩款也都已完成第二期臨床實驗。考量到台灣疫情不容樂觀，恐在未完成第三期臨床實驗下，先於6月申請緊急授權，獲准後隨即生產並於7月交貨。

何美鄉表示，自己也是本土疫苗的受試者，且對台灣疫苗具有信心。雖然沒完成第三期臨床試驗，勢必有一定程度的危險性；不過考量到台灣亟需疫苗，補救辦法可將第二期臨床試驗擴大並持續追蹤。

她強調，台灣受限於規模較其他國家小，不需為了與他國一樣而亂了陣腳，就穩紮穩打照計畫來即可。

※接種後數週才產生免疫力。

紀駿輝則提醒，即使提高了疫苗接種率，疫情也不會立刻戲劇化的消退。由於注射後需要3至4週才會形成抗體，因此即使台灣人人都完成施打，之後的1至2週仍會出現確診病例。

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(中時新聞網)