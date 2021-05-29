36歲男星周孝安今年3月宣布閃婚，迎娶小他9歲、外號「象迷娘」的甜美女網紅陳天仁，5月兩人認了雙喜臨門，並宣布懷的是女寶寶。近日，眼尖網友發現某藥商廣告相隔20年找來同一位同仁代言，只是當年的經理已經升職為廠長，更有人爆料該名藥商廠長就是陳天仁的爸爸，對此，陳天仁也證實了。

懷舊網路紅人「張哲生」昨在網上分享某藥廠的新廣告，寫下：「恭喜五洲製藥陳文榕經理榮陞廠長」，並分享藥廠20年前就是請陳文榕拍攝廣告，當時他的頭銜是品管部經理，如今新廣告再請他代言，頭銜已升格為「廠長」，引來網友回應：「難怪那天看到這廣告，似曾相識」、「女兒陳天仁也是重點」、「我前天看見廣告還有點懷疑說，謝謝哲生大解惑」，還有人開玩笑說：「鐵牛運功散的阿榮也差不多是將軍了」。

陳天仁、周孝安日前宣布婚訊。（圖／翻攝自陳天仁臉書）

對此，陳天仁大方轉發，回應：「五洲製藥真的是良心事業，從小爸爸就跟我講一些製藥業的故事，也常常告訴我吳先旺前董事長對他說過的一些觀念，董事長一家人都是如此善良、大器。」她見有網友說爸爸變老了，笑說：「當然啊都20年了，我也不再稚嫩（當然啊都10年了），但還是謝謝大家的祝福」。

陳天仁爸爸被起底是藥廠廠長。（圖／翻攝自 Youtube）

而陳天仁2010年在棒球場替兄弟象加油時，甜美可愛的模樣被民眾拍到熱烈轉發，一夕爆紅，因此被稱作「象迷娘」，今年3月她宣布和周孝安結婚，男方早年參加《我猜我猜我猜猜猜》，2015年以《C.S.I.C鑑識英雄》入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，也演過《飯糰之家》、《風水世家》、《鑑識英雄》等，本月初兩人進一步承認即將升格為新手爸媽，陳天仁幸福說：「感謝老天給的禮物，我要當媽咪了。一得知性別就火速辦了性別揭曉派對，正式告別傳說中的前三個月...(肚子夜夜爆痛、吃安胎吃到要吐、睡不好等等），一直到現在終於可以正常吃飯睡覺了。」

(中時新聞網)