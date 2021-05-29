塞爾提克前鋒塔圖看起來完全不像眼睛剛被戳傷模樣，29日投中，含三分球投中，攻下季後賽生涯新高50分，外加7助攻、6籃板，帶領地主塞爾提克最後以125比119擊退「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登領軍的籃網，卻在季後賽首輪仍處1勝2敗落後。

儘管重返前東家塞爾提克主場，厄文開賽表現相當低迷，籃網仍靠哈登、杜蘭特兩人火力打出19比4開局，沒想到接下來塔圖大發神威，末節快結束前領軍打出10比0猛攻追上，甚至打完上半場，塞爾提克反以61比57領先作客的籃網。

來到第3節，塔圖的火力更猛，不僅個人得分很快來到40分，更幫塞爾提克擴大領先到17分之多，儘管打到末節最後4分33秒，籃網追成105比111，塞爾提克卻馬上靠佛尼爾三分球，以及肯巴沃克中距離跳投，重新穩住場上局面。

不過厄文最後58.7秒兩罰俱中，籃網再次縮小差距到5分，塔圖此時再次挺身而出，最後41.8秒穩穩中距離後仰跳投命中，暫停過後，杜蘭特還沒發球之前就被犯規，儘管他罰進1分，佛尼爾最後25.6秒兩罰中1，確定籃網追趕不上。

塞爾提克除了塔圖火力爆發，史馬特也有23分，崔斯坦湯普生19分、13籃板，佛尼爾17分；籃網除了三巨頭以外，其餘球員得分都沒上雙，哈登攻下全隊最高41分，且有10助攻、7籃板，杜蘭特39分，厄文雖有16分，全場投17中6手感卻很冰冷。

(中時 )