夏日炎炎，每日用店屢創新高，有女網友在臉書上分享，從變熱至今她未開過冷氣，僅靠著一台電風扇撐過夏天，文章曝光後，還釣出一名居住在屏東的女網友，曬出電費帳單說「住20年從沒開過冷氣」，讓網友全跪了！

一名女子日前在臉書公開社團《不塑之客》分享經驗，女網友自陳天生耐熱，經常只靠著一台電風扇就能度過暑氣難耐的夏天，但也呼籲，若真的需要還是要開冷氣，就怕身體被熱出問題就本末倒置了。

文章曝光後，不少網友在留言區分享回報自身情況，「我在台南，到現在也還沒開」、「舉手~在新竹^ ^小家庭」、「+1，想流汗排毒」、「+1，想流汗排毒」、「淡水還沒+1」、「我家也還沒開。每天吊扇」；也有網友分享，自身很能耐熱，但家中有異位性皮膚炎的寶寶，所以只能一直開著冷氣。

其中，還有一名網友曬出家中3至4月的電費帳單，淡淡地寫下一句，「住屏東20年沒冷氣，本月電費單」，仔細一看總金額僅170元，讓不少網友看了直呼「身在屏東，真心強！」、「太強了！」也有網友分享降溫妙招，就是在電扇上吊上冰磚或是濕毛巾，降溫有感；或是沖冷水澡，搭配使用相關產品，包括，竹蓆、涼被以及水坐墊，也可以幫助消去熱意。

有網友分享3-4月的電費帳單，金額才170元。（翻攝臉書社團《不塑之客》）

(中時新聞網)