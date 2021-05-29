本土疫情嚴峻，企業紛紛傳出有員工確診。業界消息指出，網路家庭（8044）一名員工自主快篩結果呈陽性。這是繼上週子公司露天拍賣一名員工快篩陽性後，網家集團旗下第二名員工確診。據悉，網家已對內部員工發出內部信表示，已確認該員工上班移動的軌跡，今（29）日將針對敦南辦公室全棟清消，所有員工29日也禁止出入辦公室。

網家總部位於北市敦南大樓，據了解，網家員工快篩陽性，是因同住家人的同事確診所致，該員工已在第一時間通報公司，並等待進一步的核酸檢測報告。網家除第一時間啟動應變措施外，也由職護進行相關健康檢測，並在29日完成敦南全棟的清消作業。

國內疫情未見好轉，網家執行長蔡凱文在第一時間發內部信給網家員工指出，要全體同仁攜手度過嚴峻挑戰，並表示將每日彈性調整防疫工作、快速布達防疫政策，並公開透明傳遞正確訊息給所有同仁，以避免錯誤的訊息與恐慌。

近期電商平台業績爆量，物流也頻頻塞車。網家先前表示，目前正已投入大量資源不，積極優化倉儲系統並調整各項防疫工作。倉儲物流出貨之前，也嚴格執行每個包裹、每次配送的消毒工作。

此外，網家先前也強調，在疫情期間，電商扮演民生社會的重要支柱，因此將維持全台宅配「不分區、不間斷」的政策，包括雙北各區以及醫院等場所，所有宅配、家電配送服務都將正常進行。惟因三級警戒仍然持續，為落實無接觸防疫政策，部分區域的大型家電到府安裝將暫緩。

(工商 )