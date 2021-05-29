全台新冠確診個案日創新高，雙北更成重災區，醫療量能嚴重不足，但中央流行疫情指揮中心28日公布台北市、新北市專責病房空床數為682床、1183床，數字一出，立即引爆台北市長柯文哲怒火，一句「阿達馬孔固力」，嗆爆中央，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，柯文哲這句話，彷彿宣告順時中時代的終結。

王鴻薇昨（28日）在臉書發文表示，是誰膽敢「逆時中」？這次台灣本土疫情大爆發，第一線地方首長的長柯文哲，先是與新北市長侯友宜率先中央宣布停課，以及徵召退休醫護投入前線等作為，記者會上還怒轟中央「阿達馬孔固力」，越罵聲勢越高，彷彿宣告順時中時代的終結。

比較柯文哲與陳時中背景，王鴻薇認為，柯P醫學的專業性、學經歷上，毋庸質疑在這方面絕對有足夠的話語權，而在領導作為上，中央包括停課、疫情升級等措施，都是跟著雙北走，很多1450才準備黑柯，明天就被中央打臉，也增加民眾對於中央應變能力的質疑，好像他們還活在防疫神話。

王鴻薇指出，尤其對於病床、醫護、醫檢能量不足，柯文哲號召退休醫護上前線，徵召飯店等緊急措施，執行力上有目共睹，相對陳時中，面對質疑時，竟然還說出：「病床量能沒問題主要是分配問題」，氣得柯文哲前幾天說出「當官不是在辦公室看數據」、「只會講空泛數字」，一舉獲得民眾普遍認同。

王鴻薇直言，而這幾天，國外新聞對台灣疫情問題也多有討論，澳洲防變異病毒官方還聲明：「避免像台灣一樣」，就連北韓官媒也指台灣鬆懈才釀破口，TAIWAN CAN HELP 變成 TAIWAN NEEDS HELP陳時中的防疫神話，似乎就要走下神壇。

親眼目睹「有人被抬出去」 柯文哲轟中央：不要在辦公室看數字

(中時新聞網)