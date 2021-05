全台新冠確診個案日創新高,雙北更成重災區,醫療量能嚴重不足,但中央流行疫情指揮中心28日公布台北市、新北市專責病房空床數為682床、1183床,數字一出,立即引爆台北市長柯文哲怒火,一句「阿達馬孔固力」,嗆爆中央,對此,國民黨台北市議員王鴻薇表示,柯文哲這句話,彷彿宣告順時中時代的終結。

王鴻薇昨(28日)在臉書發文表示,是誰膽敢「逆時中」?這次台灣本土疫情大爆發,第一線地方首長的長柯文哲,先是與新北市長侯友宜率先中央宣布停課,以及徵召退休醫護投入前線等作為,記者會上還怒轟中央「阿達馬孔固力」,越罵聲勢越高,彷彿宣告順時中時代的終結。

比較柯文哲與陳時中背景,王鴻薇認為,柯P醫學的專業性、學經歷上,毋庸質疑在這方面絕對有足夠的話語權,而在領導作為上,中央包括停課、疫情升級等措施,都是跟著雙北走,很多1450才準備黑柯,明天就被中央打臉,也增加民眾對於中央應變能力的質疑,好像他們還活在防疫神話。

王鴻薇指出,尤其對於病床、醫護、醫檢能量不足,柯文哲號召退休醫護上前線,徵召飯店等緊急措施,執行力上有目共睹,相對陳時中,面對質疑時,竟然還說出:「病床量能沒問題主要是分配問題」,氣得柯文哲前幾天說出「當官不是在辦公室看數據」、「只會講空泛數字」,一舉獲得民眾普遍認同。

王鴻薇直言,而這幾天,國外新聞對台灣疫情問題也多有討論,澳洲防變異病毒官方還聲明:「避免像台灣一樣」,就連北韓官媒也指台灣鬆懈才釀破口,TAIWAN CAN HELP 變成 TAIWAN NEEDS HELP陳時中的防疫神話,似乎就要走下神壇。

(中時新聞網)