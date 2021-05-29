中天綜合台36頻道全新一季《歌手當打之年》正熱播，本季加入殘酷的奇襲賽，成為節目最大看點！其中三位療癒系歌手毛不易、周深、徐佳瑩也因此備感壓力，因為他們認為自己的演唱風格，相比蕭敬騰或者華晨宇這幾位爆發力十足的歌手，更讓人覺得「好下手」！

有天籟歌神之稱的周深更哭喊：「我的風格不奇襲我奇襲誰呢？拜託不要這樣對我！」但賽程僅到了第二戰，毛不易便面臨了淘汰危機，因首戰面對奇襲賽失利，若再次失敗就得接受離開舞台的殘酷命運，更可怕的是這個淘汰規則奇襲歌手也是知道的，因此毛不易就成了首當其衝的奇襲對象，這讓毛不易危機感十足：「那不就是暗示他們選我嗎？」

但毛不易也有優勢點，大招就是能唱到人的心裡去，他還有一個特別的護理師身份，讓粉絲們認證：「毛毛不僅能治癒人還能治癒人心。」毛不易為了留在舞台，放出大絕選唱作品《一葷一素》，但毛不易卻表示這首歌是不到最後一刻不唱，背後有著一個沉重的原因：「我在實習的過程中看見了數百個在我面前死去的病人，但第一個在我面前死去的是我本人的親生母親。」原來這首歌是毛不易寫給媽媽，對他來說這是一首「很喜歡聽，但不敢輕易聽」的歌曲，毛不易透過音樂傳達對媽媽的思念之情，不僅觀眾哭成一片，同場歌手有的強忍淚水，有的則陷入沉思，而來自日本的國寶級歌后米希亞更是為之感動：「雖然我聽不懂中文，但我感覺得出來這首歌是給很重要的人唱的。」更多精彩內容都在中天綜合台每週日晚間8點全新一季《歌手當打之年》。

(中時新聞網)