台灣本土個案連環爆，許多人看到居高不下的確診數字，開始擔憂疫情會惡化。名醫沈政男表示，許多人看到每天確診數仍維持在500例，就哭說疫情惡化，但每天校正回歸不少案例，實際填在本周的有多少？疫情其實正在改善，但竟無人可精確解讀疫情流行曲線，可見去年防疫成功不過是矇到。

沈政男昨在臉書發文表示，大家還記得前天與昨天的數據嗎？台北市28日回補了不少案例，但實際上填在本周的有多少例？一半左右歸給了上周與上上周，結果仍是本周新增案例比上周劇烈下降。

柯文哲說「其他行政區蔓延了！」但沈政男認為不是這樣，其他行政區增加的案例，大都也是去萬華消費，而非在其他行政區傳播。「這不能搞錯，否則防疫策略就會方向錯誤。」而且若疫情在其他行政區傳播開來，是否該進行疫調隔離？

沈政男說，5/28快篩的人數，繼5/26、5/27又繼續下降到600多人。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨在記者會上公布各縣市的快篩準確度，簡單來說，台北市尤其在萬華區周邊的快篩陽性預測率達七成多，但若在染疫率較低的中南部就會不準，隨著染疫人數被篩出的越來越多，快篩的用處也就越來越低。

沈政男指出，簡單來說就是，疫情其實正在改善，但看不懂的人就只看到每天的確診總數維持在500、600例，然後就哭著說「疫情惡化了！」根據校正回歸後的確診趨勢來看，圖上標記5/14僅30人確診，但當天確診人數應是330人。所以這幾天確診數呈現每天500例的高原期，其實是因為台灣PCR每天的檢驗量能僅1萬件，因此每次驗出來大約就是500件陽性左右。

沈政男表示，先前因為採檢太多驗不完，延了好幾天才檢驗，所以才會把5/14發病的案例歸到後頭去。發病人數則是非常漂亮的病毒傳播曲線圖，可以當成R0值的教科書教材，可惜沒幾個人看出來。

沈政男解釋，如果現在R0值是1，就會呈現高原期，因為每個案例都會傳給下個案例，所以每天都會產生相同數目的案例，但現在的狀況不是這樣，每日發病人數已經比5/17下降一半，所以R0值肯定小於1了。

沈政男透露，但問題是這個數字是雙北的狀況，在中南部R0值仍然大於1，因為你可以看到每日新增的發病人數微幅成長，這是因為狡猾的B.1.1.7，只要炸到一個小群聚，隨便都會爆發10、20個案例，很難圍堵到完全沒有小群聚感染。

沈政男說，台灣現在不應該擔心疫情繼續惡化，而是要開始煩惱，如果接下來的幾個月，每天都新增幾10例確診，大家的生活能過得安心嗎？

沈政男也說，昨天一口氣新增19例的死亡個案，看起來很嚇人，其實是因為這波疫情已累積破6000例，而已各國的死亡率來看就是如此，甚至可能還會再高一些，因為老年染疫率太高了。至於30、40歲死亡案例出現，在國外也是如此，因為體質關係，一下子被病毒侵入肺部，但這是極少數，所以年輕人真不必過度擔心。

沈政男批評，他現在更確定，「滿朝文武竟無人可精確解讀疫情流行曲線，可見去年防疫成功不過是矇到。」

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(中時新聞網)