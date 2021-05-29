中新網29日報導，正在參加大陸兩院院士大會的中國工程院院士鍾南山28日晚受訪時指出，今年底，中國新冠病毒疫苗的覆蓋率，能夠達到80％，當前應對全球需求，疫苗產能仍需加強。他呼籲盡快成立世衛組織強烈希望成立國際健康危機委員會，制訂全球相應政策、撥出足夠經費，加強這一類突發性公共衛生事件的應對能力。

據報導，近期中國大陸出現疫情散發病例，疫苗接種意願也隨之上升。鍾南山認為，一方面，大陸對新冠疫苗的需求強烈，另一方面，世界衛生組織的疫苗需求同樣迫切，很多國家希望中國能夠提供疫苗。中國的新冠病毒疫苗產能仍需要加強。

根據中國國家衛生健康委員會公布資料，截至5月27日，中國大陸累計接種新冠疫苗已經超過5.8億劑次。何時能夠建立起群體免疫屏障？鍾南山對此表示，按照疫苗保護率達到70％計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80％，才有可能形成群體免疫。

鍾南山說：「據我所知，在7月初，全國（大陸）應該達到(覆蓋率)40％，今年年底能夠達到80％。」

國際社會廣泛注意到，面對新冠肺炎疫情這一全球性公共衛生危機，某一國家形成群體免疫不足以真正應對疫情帶來的挑戰，也要依靠國際合作抗擊疫情。但仍需看到，當前全球應對公共衛生事件的聯合機制還不夠健全。僅以新冠疫苗分配問題為例，全球性的分配不均已經引發各方的持續關注。

鍾南山說，正因為這樣，他所參加的世界衛生組織的獨立工作委員會，強烈希望建立一個國際健康危機方面的委員會，有政府的領導，也有經濟學、衛生學專家和政府經濟、衛生官員來共同組織。

鍾南山強調：「它(委員會)能夠決策，制訂一些全球的相應政策，就像對氣候變化、對溫度、對空氣汙染的全球的政策，同時也能夠有權撥出足夠的經費來支持。」只有這樣，才能夠進一步加強對這一類的突發性公共衛生事件的應對能力。

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(中時 )