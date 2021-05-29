基隆目前有14例本土個案解隔離。（基市府提供）

基市府今公布個案足跡。（基市府提供）

基市府今公布足跡。（基市府提供）

基隆市長林右昌上午舉行防疫記者會，公布3名本土確診個案足跡，也宣布有13名本土患者陸續解除隔離，但有2名70多歲的男性，22、26日入院治療後病情惡化，雙雙在28日身故，這也是基隆首度出現死亡案例。

今日公布的3名個案足跡中，案6171為20多歲女性，在台北金融機構櫃台任職，因主管確診被匡列，隨後確診。她11日至16日搭台鐵區間車往返基隆、南港，去過全聯光華店與小犬寵物店。案6217為50多歲家管女性，曾與萬華接觸個案（案2566）聚會，後因身體不適到院檢查確診，16日晚間曾前往極品鐵板燒和愛買基隆店。

案6630則為50多歲女性，在台北五分埔成衣店工作，與母親案6629、父親6631、姐妹6632為一家人，意即1家4口全數確診，她曾8度於上午搭台鐵區間車從三坑前往松山，之後去過阿信豆漿店、美玉蔥油餅用餐。

林右昌說，基隆已有15名患者陸續解除隔離，其中13人本土、2人境外，分別在自主健康管理、居家隔離當中。此外也出現2例死亡案例，分別是案4092、6631，2人皆為70多歲男性，於22日、26日先後入院，後續因病情惡化於28日身亡。

林說，案6631是案6630、6632的父親，也是案6629的先生，4口人陸續確診，是一起家庭群聚感染的案例。

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(中時 )