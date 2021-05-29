新竹市政府近期持續規畫重點消毒作業，排定人潮聚集熱區56處熱點加強消毒工作。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

因應疫情升溫，新竹市今年以來累計有14例確診病例，為有效防堵病毒，市府近期持續規畫重點消毒作業，排定人潮聚集熱區包括車站、客運站、百貨、熱點公園等56處熱點加強消毒工作，景點熱點如城隍廟也全面清潔消毒。

市長林智堅表示，市府加強維護公共場所的環境安全，即日起，防疫消毒大隊針對56處人潮聚集的地點，固定進行預防性噴藥工作，消毒地點包括車站、百貨、熱點公園、流量大公車候車亭、防疫旅館等。

另，知名景點城隍廟除5月13、14日作過全面消毒外，近日雖然在提升警戒3級同時也全全禁止餐飲內用後，城隍廟周邊人潮已大減，但市府仍再度針對其周邊50公尺範圍全面清消，周邊攤商包括城隍廟內部與外圍的攤商，也全部再次消毒，確保該商圈環境的安全，讓民眾可安心前往消費。

市府指出，新竹市防疫消毒大隊是以漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1％濃度(即1000ppm) 噴藥消毒，噴藥重點位置為民眾使用的公共空間設施，例如走道、牆面、座椅、洗手檯及廁所等處。

目前新竹市防疫噴藥工作重點，除56處人潮熱點，社區篩檢站也每日2次消毒、防疫旅館也定期消毒。

環保局長江盛任表示，竹市營業場所業者可參照環保署訂定「營業場所自主環境消毒參考指引」，落實營業場所內外區域清潔消毒及自主管理，並建議各業者主動公布營業地區消毒頻率，同時張貼「本場所已依環保署消毒指引完成消毒」標示，讓民眾安心消費，共同落實環保綠生活、防疫新生活運動。

(中時 )