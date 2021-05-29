已成立全市8防疫熱區 侯友宜：做好升級的實戰演練（戴上容攝）

新北四級兵推規則曝 侯友宜：14區已實戰演練

雙北延長升級三級警戒，疫情遲未緩和，醫界建議「該封城了」，新北市長侯友宜視察蘆洲防疫熱區受訪表示，新北市已經在做升級的作戰演練，已經有8個區域在進行示範，待29區執行完前期演練，升級四級整備計畫就已做好，將接續啟動實戰。

有專家認為，新北市幾個行政區岌岌可危並表示，確診人數太多難以確實疫調，單憑有萬華接觸史不能斷定無其他感染源、傳播鏈，若新北出現第二個萬華等級的熱區，疫情將會快速擴散。

侯友宜表示，新北市前段時間已經做好兵棋推演，演練做完後就要做「強化三級」的實戰，即如今新北各區成立熱區防疫中心，熱區防疫中心就是實戰演練、為「升級」準備，因此，所有熱區防疫中心，目前已有8區在做實戰演練，按照最嚴格管理進行。

侯友宜再次呼籲民眾們，菜一次就買夠，不要在市場逗留、聊天，另外從家裡到戶外就要戴上口罩，室內外也要停止聚會，不然會造成傳播鏈，所以這三項拜託所有市民們，新北市要做好升級的實戰的演練了。

媒體詢問，中央數字顯示，新北病床比台北還多，有高達1183張空病床？侯友宜回應，新北市的醫療量能確實、確實非常的緊繃跟吃緊，新北市醫療量能很難在一個短時間裡面擴大很大的量，尤其現在湧入這麼多的個案病患，新北市醫療量能真的非常吃緊。

(中時 )