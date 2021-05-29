黃明志日前拍攝新歌〈You Know Who Is My Father〉MV。（亞洲通文創提供）

黃明志日前拍攝新歌〈You Know Who Is My Father〉MV。（亞洲通文創提供）

黃明志近日與博弈網站合作新歌〈You Know Who Is My Father〉，鼓勵大家小賭怡情、大賭亂性，切勿成癮。強調即便一夜致富也不要亂想，可以把它當成一個調劑，生活無聊時當成網絡游戲玩就好，千萬不要沉迷；這首歌歌詞提到有錢什麼都可以買，其實黃明志最近很想籌錢，任何案子只要他可以做的都盡可能接，籌錢除了因他之前在大馬的官司要打，另外最主要是想熬過疫情這段時期，由於近來大馬疫情惡化，單日確診人數逾8000人，各行各業叫苦連天，黃明志說：「藝人今年也滿痛苦的，只能盡力籌錢。」

〈You Know Who Is My Father〉表達富二代囂張現象，惹事生非、揮金如土度日 大家都很辛苦的時候，這些富二代還是很揮霍，講話都很大聲，動不動就拿自己的爸爸出來，甚至說自己的爸爸是拿督，之前馬來西亞也有一些案子像是拿督在火鍋店打人，不然就是仗著自己有錢有勢欺負人，其實接下來黃明志的案子也是和拿督打官司。在社會上其實存在這類型的人很多，導致讓平明百姓處於弱勢，有錢有勢永遠都是强勢，想透過這首歌來批判不平等的社會亂象。

MV邀請多名巨乳豐臀正妹同框，呈現富二代奢華的酒池肉林多人運動，黃明志在MV裡演出跋扈富二代角色，性格玩世不恭，專常惹是生非。黃明志原本的樣子太誠懇，橘色假髮打扮的造型才可以體現出浮誇，讓黃明志看到MV的造型打扮也非常想打自己；私底下是工作狂的黃明志只有在工作時才能大享艷福的好待遇，這次參加演出的都是IG人氣正妹，E級罩杯以上的豪乳，但黃明志卻說：「其實當時候的心情是非常的緊張，有幾位IG人氣正妹在開拍前已經追蹤對方一段時間了，穿著比基尼現身視覺的衝擊真的很震撼，要在片場很認真做好導演工作，故作鎮定，再來緊張的原因是女朋友也在旁邊，怕女朋友瞄到眼睛的視線，所以導戲時都帶著戴墨鏡居多。」

(中時 )