黃明志日前拍攝新歌〈You Know Who Is My Father〉MV。(亞洲通文創提供)

黃明志近日與博弈網站合作新歌〈You Know Who Is My Father〉,鼓勵大家小賭怡情、大賭亂性,切勿成癮。強調即便一夜致富也不要亂想,可以把它當成一個調劑,生活無聊時當成網絡游戲玩就好,千萬不要沉迷;這首歌歌詞提到有錢什麼都可以買,其實黃明志最近很想籌錢,任何案子只要他可以做的都盡可能接,籌錢除了因他之前在大馬的官司要打,另外最主要是想熬過疫情這段時期,由於近來大馬疫情惡化,單日確診人數逾8000人,各行各業叫苦連天,黃明志說:「藝人今年也滿痛苦的,只能盡力籌錢。」

〈You Know Who Is My Father〉表達富二代囂張現象,惹事生非、揮金如土度日 大家都很辛苦的時候,這些富二代還是很揮霍,講話都很大聲,動不動就拿自己的爸爸出來,甚至說自己的爸爸是拿督,之前馬來西亞也有一些案子像是拿督在火鍋店打人,不然就是仗著自己有錢有勢欺負人,其實接下來黃明志的案子也是和拿督打官司。在社會上其實存在這類型的人很多,導致讓平明百姓處於弱勢,有錢有勢永遠都是强勢,想透過這首歌來批判不平等的社會亂象。

MV邀請多名巨乳豐臀正妹同框,呈現富二代奢華的酒池肉林多人運動,黃明志在MV裡演出跋扈富二代角色,性格玩世不恭,專常惹是生非。黃明志原本的樣子太誠懇,橘色假髮打扮的造型才可以體現出浮誇,讓黃明志看到MV的造型打扮也非常想打自己;私底下是工作狂的黃明志只有在工作時才能大享艷福的好待遇,這次參加演出的都是IG人氣正妹,E級罩杯以上的豪乳,但黃明志卻說:「其實當時候的心情是非常的緊張,有幾位IG人氣正妹在開拍前已經追蹤對方一段時間了,穿著比基尼現身視覺的衝擊真的很震撼,要在片場很認真做好導演工作,故作鎮定,再來緊張的原因是女朋友也在旁邊,怕女朋友瞄到眼睛的視線,所以導戲時都帶著戴墨鏡居多。」

(中時 )