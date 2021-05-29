洛杉磯地區選出的台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）近日致函美國國務卿布林肯，要求美國幫助「重要盟友」台灣，在疫情失控之前，盡快讓台灣購買美國擁有的AZ疫苗。

他解釋，台灣的疫情升溫，但還沒到達失控的程度，而且台灣願意出錢購買美國的AZ疫苗。如果讓台灣立即獲得美國數量過多的AZ疫苗，可以在情勢擴大成危機之前解決問題，「時間至關重要」。

劉雲平20日與聯邦眾議院外交委員會的成員共同致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲將台灣納入美國疫苗分配優先名單。隨著台灣疫情升溫，他24日以個人名義，再度致函布林肯和國際開發總署署長（USAID）鮑爾（Samantha Power）。

根據中央社掌握的信函內容，劉雲平提到4月曾與駐美代表蕭美琴見面。蕭美琴向他表達，台灣願意購買美國擁有的阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗。

劉雲平向布林肯提到台灣在防疫上的貢獻：「如您所知，台灣曾向世界發出疫情警告，在2019年12月就警告世界衛生組織（WHO）病毒可能會人傳人。」

劉雲平指出，美國疫苗充足，但世界各地疫苗仍然不足。他請布林肯及國際開發總署優先幫助美國盟友，把握時間，將數量過多的AZ疫苗賣給台灣。

劉雲平表示，國會先前通過「美國救援計畫」（American Rescue Plan）當中的110億美元用在協助全球防疫，配送疫苗也是其中之一。

他接著說明，隨著旅行禁令的鬆綁，世界各地仍在肆虐的病毒將會對美國人的健康與安全造成威脅。國會通過這筆用來協助全球防疫的經費，如果再加上其他國家願意出錢，可以達到加倍的效果。

(中央社)