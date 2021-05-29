由於大陸全面封殺虛幣、馬斯克態度反覆等因素影響，虛擬貨幣價格進入5月後出現不小動盪，比特幣單月暴跌36%，寫下2011年9月後最慘表現，儘管如此，比特幣今年以來仍保持上漲25%，專家坦言，虛擬貨幣本就是風險極大的投資，很容易使投資者崩潰。

CNN報導，比特幣在4月份寫下64000美元的新高，但進入5月後，一連串利空因素讓比特幣價格受到重創，先是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布禁止使用比特幣購買特斯拉，造成虛幣出現大跌，儘管馬斯克態度放緩，澄清會積極尋找較環保的方式開採虛擬貨幣，同時希望大家能集思廣益，讓虛擬貨幣過度耗能的問題能緩解，虛幣價格持續不穩。

虛幣利空消息不間斷，大陸為推動央行發行的數位人民幣，全面封殺虛擬貨幣，並禁止相關業務，另外，美國財政部公佈對虛擬貨幣交易徵稅的計畫，每筆超過1萬美元就要通報，避免有心人使用虛擬貨幣逃稅，且聯準會也提到未來將探討發展數位美元的可能性，但數位美元並不是虛擬貨幣，而是美元數位化。

種種外部因素讓虛幣價格受到重創，比特幣5月下跌逾36%，寫下2011年9月後最差表現，虛幣投資公司Blockchain.com執行長Peter Smith表示，「成為虛擬貨幣投資者很容易，但成為虛擬貨幣交易者卻極其困難，這是一個有高波動性的市場，很容易使投資者崩潰。」儘管5月份出現歷史性崩跌，但今年以來比特幣仍上漲25%。

事實上，虛擬貨幣價格出現大起大落相當常見，2017年比特幣也出現過崩盤，當時曾站上近2萬美元大關，但不到3個月即大跌至6000美元，隨後再回到平盤之上。

(中時新聞網)