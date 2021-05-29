視察蘆洲熱區防疫中心 侯友宜指示分局、區公所攜手合作防疫（戴上容攝）

疫情持續嚴峻，新北市今(29)日再成立蘆洲第一區、永和第四區及新店第三區3熱區防疫中心，市長侯友宜今前往蘆洲熱區防疫中心視察，指示蘆洲警分局、公所攜手合作，全力呼籲市民拒絕聚會、時時戴口罩，降低傳染風險，新北市後續將開新店安康區、永和第二區、板橋北區、中和員山區防疫熱區。

侯友宜今早前往重陽市民活動中心，聽取蘆洲區長莊茂坤熱區防疫中心運作規劃簡報。莊茂坤表示，防疫熱區將強化三級警戒，分為作業組、宣傳組除巡視，並由里長廣播，警政組則分AB兩路線，加強稽查三蘆市場、水流公市場、大台北果菜市場、重陽公園及尼加拉瓜公園等人潮易聚集處。

侯友宜特別指示蘆洲區公所、蘆洲分局攜手合作一起防疫，他表示，目前新北市熱區有8行政區14處熱區防疫中心，計有123里約57萬4000位市民受關懷與規範，其中板橋、中和、新莊、三重、永和及新店區同時開設2熱區防疫中心，每3天做滾動調整，嚴陣以待。

侯友宜說，新北依確診人數及疫調足跡進行交叉比對後疊加熱度，今日除新增蘆洲熱區防疫中心外，再增設永和第四區及新店第三區熱區防疫中心，並分別配置三重聯醫篩檢站、永和耕莘篩檢站及新店耕莘篩檢站。

民政局長柯慶忠表示，7熱區防疫中心自今日至31日為期3天，將針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏，並完善各項熱區人道關懷服務，提升市民防疫意識及社區自主守護能力。

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(中時 )