新冠肺炎疫情愈演愈烈，截至28日已78人死亡，超越SARS時期的73人，讓全台陷入恐慌中。對此，國民黨立委鄭正鈐忍不住大罵蔡政府：「究竟還要死多少人，才會有足夠的疫苗？」強調抵台的莫德納疫苗不過區區15萬劑，面對每日無辜死去的生命簡直緩不濟急，痛批蔡政府不該把希望投注在未完成三期臨床實驗的國產疫苗上，還不斷操作意識型態。網友則直言，想到死亡離自己這麼近，就忍不住掉下淚。

鄭正鈐28日在臉書發表文章《究竟還要死多少人，才會有足夠的疫苗？》內文表示，連日來已有多條人命因新冠肺炎無辜喪命，這些死亡案例，有人是送醫急救到院前死亡、有人在防疫旅館過世，更有人是等不到病房。人命關天，民眾重症及死亡率不斷攀高，雖莫德納疫苗送抵15萬劑，但台灣擁有的疫苗仍是緩不濟急。然而在此緊要關頭之際，蔡政府不但極力阻擋地方自行採購，重災區的新北市分配到的疫苗還少於高雄市，連疫苗分配都還要看顏色。

鄭正鈐指出，蔡政府所稱八月的「1000萬劑疫苗」、10月底疫苗覆蓋率達6成，是包括只完成二期臨床的本土疫苗。蔡政府把希望寄託在沒有完成三期臨床實驗的國產疫苗上，而國產疫苗公司的股票，也在短時間內不正常的翻倍成長，飆出歷史新高，更令人質疑蔡政府的疫苗採購，是否糾葛於背後的政治與利益而拖延？

不僅如此，鄭正鈐痛批，疫情爆發以來，台灣醫療瀕臨崩潰，醫護人員不斷呼救，但衛福部部長陳時中卻說「只是面臨緊張沒有崩潰」，但民眾每天看到的卻是，沒有足夠的病床來安置確診的病人，沒有足夠的調度保護非確診的疾病重症病患。蔡政府花了1年半的時間，卻連足夠的疫苗都還買不到，只能讓民眾在嚴重的疫情中心急苦等；一個失職的政府，一個沒有以民為念的政府，台灣究竟還要死多少人，才會有足夠的疫苗？

文章一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「從未想過自己有這麼一天，一想到死亡離我這麼近，我就忍不住流下淚」、「死到沒人的時候就夠了」、「防疫視同作戰，疫苗就是子彈！短短數天內，目前死亡人數78，我們需要的子彈呢？」「草菅人命的政府，完全冷血到不在乎人民的生命，還一直在搞政治搞權力」、「我要活下去，我要疫苗！」「死的不會是高官，就算高官染病了沒病床還是會擠出來的，死的是善良又乖乖繳稅的老百姓」。

(中時新聞網)