日前外籍漁工於前鎮漁港露天盥洗而遭民眾檢舉未戴口罩恐造成高雄市防疫破口，引起社會廣泛注意移工權益，高雄市政府(28)日召開防疫會議，市長陳其邁特別關心外籍移工遭開勸導單一事，除了肯定民眾有高度防疫意識，更指出此事件雇主應負起最大責任；並已責成海洋局完善受雇移工生活起居環境，同時兼顧防疫標準。他強調，市府將不會向外籍移工進行開罰，但為促請雇主重視移工權益及落實防疫規範，將會對雇主未盡其職責課以相對責任。

為兼顧漁民權益與防疫需求，陳其邁也指示海洋局改善現有設施，昨(28)日已完成在前鎮漁港西岸碼頭設置2處衛廁設備，另在前鎮漁港魚市場內亦設有1處衛廁設備，計3處共有15間淋浴間，讓遠在他鄉辛苦工作的移工朋友能感受高雄的友善。此外，也積極查訪關懷漁港移工生活環境，加強宣導防疫須知，以落實正確進行實名制登錄、戴口罩並保持社交距離等，期盼市府與船東雇主一起努力防疫，不讓漁港成為高雄的防疫破口。

(中時新聞網)