新竹市27日獲配的2800劑疫苗今天就打完了，市長林智堅（後中）也向中央喊話，應依各縣市施打疫苗的效率，持續配發疫苗給已完成的縣市。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅29日上午召開防疫會議，他表示，新竹市專責疫苗站昨上線，今天將提前完成27日配發的2800劑疫苗施打，將向中央爭取更多疫苗，他也向中央喊話，應依各縣市施打疫苗的效率，持續配發疫苗給已完成的縣市。

林智堅說，為保障防疫第1線人員健康安全，在27日獲配的2800劑疫苗，兩天內就將施打完成。2800劑都優先給第1線醫護、防疫工作相關人員施打，其中1900劑給竹市專責醫院醫事人員，其餘900劑則是基層診所醫事人員、警察及消防同仁、民政人員等等施打。

他表示，竹市獲配的2800劑疫苗今天就會打完，除了會將向中央再爭取更多疫苗之外，他更建議中央，應該依各縣市施打疫苗的效率，持續配發疫苗給已完成的縣市。

他同時指出，因現在疫苗屬戰備資源，嚴格管控，要將資源留給最需要的第1線人員，施打對象均須符合中央疫情流行指揮中心指引，市府也會造冊確保疫苗用在第1線的防疫人員身上。

市府表示，竹市的疫苗接種站是邀請來自基層診所、醫院的熱血醫護進駐，位置設於動物園第2停車場（原華麗雅緻餐廳停車場），便於民眾停車，現場備有冰箱、急救設備、救護車、急診醫護。

符合公費疫苗接種資格者報到後，將由醫生問診，接著就會接種疫苗，過程僅需10分鐘，過程便捷又快速。疫苗施打後，需於現場休息區休息30分鐘，全程也有志工協助動線導引。

(中時 )