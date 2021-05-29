38歲女星王思佳，已懷孕有6個多月，在個人IG擁有近20萬粉絲追蹤，經常在個人社群分享自己日常生活與粉絲互動，近日透露自己的照片被有心人士給盜用，被合成為商品作為宣傳廣告，讓人疑似有代言過此商品，她在25日在Youtube上傳一部影片鄭重宣布，本人與此商品毫無無關，希望不要再有任何一位粉絲受騙。

王思佳日前在個人Youtube頻道PO出一部近30分鐘的影片，她鄭重澄清表示：「自己這2天非常火大！因為她有人利用她的照片，作為商業廣告來宣傳、銷售商品。」去年七月份的時候在蝦皮購物網看到廣告，還親自跟賣家說：「請你們不要再用我的肖像，來幫自己的商品作為推廣與代言。」對方也答應我她會將這些肖像撤下來，當時以為此事就為止，沒想到王思佳在今年2月、5月又收到粉絲私訊詢問產品相關事情，覺得此事件非常不單純。

粉絲私詢求問王思佳產品相關問題，讓她覺得事情不單純，開始揭發整件事情的來龍去脈。（圖/王思佳youtube）

王思佳表示：「在2019年收到一名粉絲私訊，想免費送給她一罐很好喝的的膠原蛋白飲品，後來自己就手機拍攝產品PO在IG限時動態，來表達感謝這名粉絲，沒想卻被有心人士利用，將這張照片與其他照片合成，疑似自己好像有替該品牌代言過，並在網路商城上販售，作為廣告當做宣傳圖片，讓她直呼：「這2天心情，真的非常的火大！」

原來只是單純在限時動態向粉絲致謝，卻被有心人士截圖合成，當做產品的宣傳廣告。（圖/王思佳 youtube)

最後被有心人士合成其他照片，疑似有代言此產品。（圖/王思佳youtube)

這個視頻中右上角的黑衣男生，謊稱王思佳有和他們合作過，而進行欺騙其他人。（圖/王思佳 youtube)

王思佳在影片當中，鄭重澄清從未代言過此商品，她坦言：「請大家看到我的圖片，請不要下意識的認為本人有代言過商品，聽到有不少粉絲朋友，聽誤以為我有代言過此商品，而花費5.5萬加入商品總代理做為工作。」此事件造成王思佳內心非常大的衝擊，未來不要再有任何人受騙，希望這個澄清影片，能讓此事件到此為止。

(中時新聞網)