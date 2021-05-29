昨（28）日經濟部水利署召開旱災災害緊急應變第14次工作會議決議，自今（29）日起高市水情燈號由減量供水橙燈調整為夜間減壓供水黃燈，高市府將配合解除自來水停止供應洗車業者。

高市府4月成立抗旱應變中心，市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井可增供每日9.6萬噸水源，並要求高屏溪上游（濁口溪）水源需兼顧高雄市民生使用，深夜增派重型機具進入濁口溪重新施作分流設施，將原水導入下游高屏堰，加上近日降雨，高屏堰從每日取水30萬噸提升至80萬噸，配合再生水、地下水與伏流水等各項水源與緊急抗旱新增鑿井水源，可供應全市每日150萬噸以上，大於實際所需135萬噸水量，且各産業園區供水壓力也已恢復正常，水利局仍審慎因應未來水情，呼籲市民持續節約用水，避免不必要的浪費，期望維持本市用水穩定供應。

另氣象局預報自今（29）日起，可能有梅雨鋒面，再度挹注水量，惟面對極端氣候變遷，水利局持續謹慎因應，對於後續各項防汛措施已詳加盤點檢視，在抗旱中亦積極準備防汛，提供市民用水無虞的生活環境。

(中時新聞網)